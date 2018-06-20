20 июня 2018 года

Камчатка стала привлекательней для инвесторов

Камчатский край поднялся на 36 пунктов в национальном рейтинге инвестиционного климата. Глава региона Владимир Илюхин поручил продолжить работу по улучшению условий для бизнеса.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин провел в правительстве региона заседание организационного штаба по улучшению инвестиционного климата. Во встрече участвовала руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольга Курилова.

На совещании проанализировали проделанную работу, благодаря которой Камчатка в этом году поднялась на 36 пунктов в национальном рейтинге инвестиционного климата и заняла 32-е место. Глава региона подчеркнул, что работу по улучшению условий для бизнеса необходимо продолжить.

«К следующему году нам предстоит провести большую работу над ошибками. Да, многое сделано, но, безусловно, сложности остаются. По-прежнему очень остро, по мнению бизнеса Камчатки, стоит вопрос административного давления. В то время как сокращается количество плановых проверок, растет количество внеплановых. Чтобы попытаться изменить ситуацию, мы предлагаем АСИ выступить с инициативой внесения поправок в федеральное законодательство в части передачи полномочий по регулированию проверок бизнеса субъекту», – отметил Владимир Илюхин.

В свою очередь, Ольга Курилова рассказала, что в рейтинге 2018 г. Камчатка по многим показателям заняла место среди лидирующих субъектов.

«Бизнес Камчатского края высоко оценил механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства. Это касается как финансовой помощи, так и сопровождения проектов. Достаточно высок уровень занятости населения региона в субъектах малого и среднего предпринимательства, качества и доступности трудовых ресурсов. Что касается взаимодействия с контрольно-надзорными органами и федеральными ведомствами и органами власти, похожие проблемы почти у всех 84 регионов, это значит, что пора принимать меры», – обратила внимание Ольга Курилова.

Организационный штаб обсудил также сокращение сроков регистрации юридических лиц, выдачи разрешений на строительство и лицензий на осуществление медицинской деятельности и пассажирских перевозок.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, на Камчатке уже достигнуты значительные успехи в регуляторной среде: в 2,5 раза сократили сроки получения разрешения на строительство (с 257 дней в 2014 г. до 102 дней к концу прошлого года), почти в 5 раз уменьшили сроки подключения к электросетям (с 373 дней в 2014 г. до 78 дней в 2018 г.). Многие государственные услуги переведены в электронный вид.

Эта работа должна помочь краю подняться в национальном рейтинге инвестиционного климата в следующем году. Владимир Илюхин поставил задачу занять позицию еще на несколько мест выше.

Fishnews