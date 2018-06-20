20 июня 2018 года

Закрепление долей квот: северяне стали первыми

Росрыболовство опубликовало перечни заявителей, за которыми закрепляются доли квоты в морских водах и доли международной квоты, на Северном бассейне. Также размещена информация о предприятиях, которым по результатам расчета в закреплении лимитов отказано.

Опубликован протокол заседания Комиссии по распределению и закреплению долей квот добычи, районом вылова которых является Северный бассейн (в том числе в районах действия международных договоров). Информация размещена на сайте Росрыболовства в специальной рубрике, посвященной заявительной кампании, сообщает корреспондент Fishnews.

Комиссия рассматривала результаты расчета долей квот добычи в морских водах и долей квот вылова в районах действия международных договоров. В итоге определены списки заявителей, за которыми закрепляются доли квоты и которые допущены к заключению договоров, перечни заявителей, с которыми заключаются договоры. А также перечни заявителей, которым отказано в закреплении доли по результатам расчета.

На основании решений комиссии Росрыболовство должно издать приказ. Следующий этап – заключение договоров о закреплении доли квоты.

Протокол заседания комиссии смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews