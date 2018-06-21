21 июня 2018 года

Изменения по учету уловов оказались не без проблем

В правилах рыболовства предусмотрели особые условия для судов, которые доставляют уловы водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде. Однако пользователи уже обращают внимание на проблемные моменты.

С 1 июля вступят в силу изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Большой блок при этом вышел по пользователям, которые осуществляют рыболовство с доставкой и выгрузкой уловов ВБР в живом, свежем или охлажденном виде в определенные органами государственной власти прибрежных регионов места доставки на территории этих субъектов Федерации, в том числе в морские порты. Изменения предусмотрены как для промышленного, так и для прибрежного рыболовства.

В этом случае пользователи получают возможность вести раздельный учет добытых уловов, указывать весовое (размерное) соотношение видов в улове по видам ВБР в промысловом журнале в местах доставки.

Исключается необходимость иметь на судне оборудование для взвешивания улова водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews.

Учет веса и видового состава уловов водных биоресурсов должен осуществляться при выгрузке в местах доставки, после окончания работ по определению фактического видового состава улова, в том числе прилова молоди, и «взвешивания улова ВБР, либо определения его веса объемно-весовым методом».

После окончательной выгрузки уловов и определения фактического видового состава, в том числе прилова молоди, а также оформления приемо-сдаточной документации должны вноситься сведения в промысловый журнал и ССД.

О времени и месте выгрузки пользователи должны уведомлять пограничный орган не менее чем за три часа. Учет всех видов водных биоресурсов осуществляется в местах доставки посредством прямого взвешивания на оборудовании для взвешивания уловов водных биоресурсов и/или способом поштучного пересчета с последующим пересчетом на средний вес или объемно-весовым методом.

Рыбопромышленников смутил следующий пункт: не допускается «добыча двумя и более пользователями с использованием одного судна, а также по двум и более разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов, предусматривающим осуществление добычи (вылова) в разных районах, при осуществлении рыболовства с доставкой и выгрузкой уловов ВБР в живом, свежем или охлажденном виде в местах доставки». Как отмечают представители бизнеса, при подготовке поправок речь шла об ограничениях для одного рейса.

При таком рыболовстве запрещается осуществлять «перегрузку уловов ВБР, добытых (выловленных) при осуществлении рыболовства с доставкой и выгрузкой уловов водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде в места доставки, а также на суда рыбопромыслового флота». Здесь также возник вопрос о корректности формулировки.

Не допускается в этом случае использование уловов для производства рыбной и/или иной продукции на судах рыбопромыслового флота.

Разрешенный прилов водных биоресурсов, для которых установлен общий допустимый улов, может составлять не более 4% от веса всего улова ВБР, поименованных в разрешении. Однако пользователи указали на то, что в пункте про ограничение прилова 2% не сделано исключение для судов, доставляющих уловы в живом, свежем или охлажденном виде.

Fishnews