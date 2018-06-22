22 июня 2018 года

Рыбаки Кореи ознакомились с правилами для российских вод

Лов сайры обсудили представители Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области и Ассоциации океанического промысла Республики Корея. Зарубежным коллегам рассказали о требованиях российского законодательства.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области встретились с представителями Ассоциации океанического промысла Республики Корея, для того чтобы обсудить порядок контроля промысла корейских судов в исключительной экономической зоне России в 2018 г.

Участники встречи рассмотрели итоги промысла сайры, который корейские суда вели в исключительной экономзоне России в 2017 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе погрануправления, до зарубежных партнеров довели требования российского законодательства в сфере рыболовства.

Стороны высоко оценили работу по выполнению межправительственных соглашений. Согласно достигнутым договоренностям, корейская ассоциация будет оперативно информировать российских пограничников об изменениях обстановки на море.

Аналогичные встречи в июне провели с представителями департамента рыболовства Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии и Всеяпонской ассоциации промысла сайры бортовыми ловушками («Дзенсамма»).

Fishnews