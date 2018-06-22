22 июня 2018 года

Пользователям предлагают иваси в зоне Японии

Для отечественных судов на этот год выделили в 200-мильной зоне Японии общую квоту сардины-иваси, скумбрии и анчоуса в 30 тыс. тонн. Приморское теруправление Росрыболовства принимает ориентировочные планы промысла до 27 июня включительно.

Лимит определили на 34-й сессии российско-японской смешанной комиссии по рыболовству. Добывать иваси, скумбрию и анчоус в японской ИЭЗ можно разноглубинными тралами или кошельковыми неводами, сообщили Fishnews в теруправлении.

Организациям, заинтересованным в освоении предоставленных объемов, предлагают направить в Приморское ТУ ориентировочные планы промысла с указанием сроков и объемов добычи. Эту информацию нужно прислать на электронный адрес oms@prim-fishcom.ru для последующего представления в Росрыболовство.

Fishnews