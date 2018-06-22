Новости
Наука даст рекомендации по сардине и скумбрии. Фото с сайта ТИНРО-Центра

Наука даст рекомендации по сардине и скумбрии

Ученые ТИНРО-Центра готовят рекомендации для промысла сардины и скумбрии. Традиционно такие материалы описывают гидрологическую ситуацию в районе промысла, дают прогнозы концентраций скоплений, рассказывают о расположении судов, суточных уловах и т.д. Актуальные данные получены с НИС «Профессор Кагановский».

В настоящее время научно-исследовательское судно ТИНРО-Центра выполняет комплексную пелагическую съемку в Южно-Курильском районе, исследуя запасы сардины, скумбрии, а также особенности нерестовых миграций тихоокеанских лососей.

Помимо данных по гидрологической ситуации в районе промысла, скоплениям рыбы и промысловым усилиям, ученые показали распределение уловов сардины и скумбрии за последнюю неделю. Эти материалы позволят рыбакам сократить объемы поисковых работ и финансовые издержки, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра.

По мере развития промысла также будет увеличиваться научно-информационная поддержка, в скором времени начнет работу штаб объединенной сайровой, скумбриевой и сардиновой путины. Еженедельная информация о распределении скоплений, добывающего флота и рекомендации для рыбаков будут публиковаться на сайте института.

Ранее специалисты уже начали аналогичную работу по подготовке для пользователей информационных планшетов с оперативной информацией по промыслу сайры в открытых водах северо-западной части Тихого океана.

Fishnews
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Программа инвестквот должна сохранять смысл и рациональность

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

Андрей ГИНКЕЛЬ

Развитие марикультуры Приморья - одна из приоритетных задач

Член Совета Федерации от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

Член Совета Федерации от Республики Карелия

Игорь ЗУБАРЕВ

Уникальным озерам нужна защита

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Время принимать антикризисные меры на Амуре

Все интервью

Личное мнение

Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

Партнер юридической фирмы «Инмар»

Константин ИВАНЧИН

Конституционный суд на стороне судовладельцев

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Павел СИМИГИН. Фото с сайта khabarovsk.er.ru

Депутат Законодательной думы Хабаровского края

Павел СИМИГИН

Путина покажет, достаточно ли принятых мер

Все материалы

Крупным планом

Гребешок, выращенный марикультурным хозяйством

Страхованию в аквакультуре готовят рабочий механизм с господдержкой

Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

Во что вкладываются сахалинские рыбаки

Кальмар

Кальмар преткновения

Все материалы

События

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.