22 июня 2018 года

Наука даст рекомендации по сардине и скумбрии

Ученые ТИНРО-Центра готовят рекомендации для промысла сардины и скумбрии. Традиционно такие материалы описывают гидрологическую ситуацию в районе промысла, дают прогнозы концентраций скоплений, рассказывают о расположении судов, суточных уловах и т.д. Актуальные данные получены с НИС «Профессор Кагановский».

В настоящее время научно-исследовательское судно ТИНРО-Центра выполняет комплексную пелагическую съемку в Южно-Курильском районе, исследуя запасы сардины, скумбрии, а также особенности нерестовых миграций тихоокеанских лососей.

Помимо данных по гидрологической ситуации в районе промысла, скоплениям рыбы и промысловым усилиям, ученые показали распределение уловов сардины и скумбрии за последнюю неделю. Эти материалы позволят рыбакам сократить объемы поисковых работ и финансовые издержки, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра.

По мере развития промысла также будет увеличиваться научно-информационная поддержка, в скором времени начнет работу штаб объединенной сайровой, скумбриевой и сардиновой путины. Еженедельная информация о распределении скоплений, добывающего флота и рекомендации для рыбаков будут публиковаться на сайте института.

Ранее специалисты уже начали аналогичную работу по подготовке для пользователей информационных планшетов с оперативной информацией по промыслу сайры в открытых водах северо-западной части Тихого океана.

Fishnews