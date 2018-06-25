25 июня 2018 года

Комиссия определила претендентов на квоты Дальнего Востока

Росрыболовство опубликовало протокол со списками компаний, которые допущены к расчету долей квот добычи в морских водах на Дальневосточном бассейне. Также приводится список заявителей для отказа в закреплении лимитов.

Напомним, что на сайте Федерального агентства по рыболовству создана специальная рубрика, посвященная закреплению долей квот на следующие 15 лет. Как сообщает корреспондент Fishnews, в этом разделе опубликовали протокол заседания комиссии по распределению и закреплению долей квот добычи водных биоресурсов, районом вылова которых является Дальневосточный бассейн.

Документ сформирован по итогам рассмотрения информации, которую компании представили для устранения замечаний к ранее поданным заявкам. В результате комиссия приняла решение о включении предприятий в список заявителей, которые допущены к расчету долей квоты добычи в морских водах, а также о заявителях, которых нужно включить в список для отказа в закреплении доли квоты.

Еще один список – о заявителях, за которыми закрепляются доли квоты добычи во внутренних водных объектах и которые допущены к заключению договора. Росрыболовство отвечает за такое распределение по анадромным и катадромным видам рыб.

Также опубликован перечень заявителей, за которыми закрепляются доли квоты в районах действия международных договоров.

Сам протокол смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews