25 мая 2018 года

Замечания к заявкам на квоты теперь известны

Росрыболовство опубликовало протоколы всех трех комиссий по распределению и закреплению долей квот. Теперь ведомство приступает к приему сведений и документов, устраняющих основания для замечаний.

В кампании по перезакреплению долей квот начинается новый этап. В специальном разделе на сайте Федерального агентства по рыболовству опубликованы протоколы всех трех комиссий по квотам. Первая отвечает за Дальний Восток (председатель – замглавы Росрыболовства Петр Савчук), вторая – за Северный бассейн (возглавляет заместитель руководителя ФАР Яна Багрова), третья – за Западный, Азово-Черноморский, Волжско-Каспийский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Байкальский бассейны (председатель – замглавы Росрыболовства Василий Соколов). Заявки о закреплении доли квоты федеральное агентство принимало с 1 апреля по 10 мая.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по результатам рассмотрения поступивших документов комиссии определили замечания, которые в случае их неустранения станут основанием для отказа в закреплении доли квоты или переоформлении договора (в случае с договорами, срок действия которых истекает после 2018 г.). По законодательству, у пользователей будет время устранить причины для замечаний.

Росрыболовство уже опубликовало объявление о том, что стартует прием сведений и документов, направленных на устранение замечаний. Передать эти сведения и документы можно любыми способами доставки документов. «В случае необходимости заявителю необходимо в сведения и информацию включить подтверждающие документы, заверенные согласно действующему законодательству Российской Федерации», – говорится в объявлении.

Fishnews