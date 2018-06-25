25 июня 2018 года

Россия и Корея хотят теснее взаимодействовать в рыбной сфере

По итогам встреч президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и его российского коллеги Владимира Путина две страны договорились расширить сотрудничество в рыболовстве, аквакультуре и судостроении. Также государства начнут работу над соглашением о свободной торговле.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в рамках рабочего визита в Россию провел переговоры с Владимиром Путиным – в узком, а потом и в расширенном формате. Затем они сделали заявления для прессы.

Горизонты для сотрудничества – обширные

Владимир Путин рассказал, что корейским инвесторам предложили активнее подключаться к реализации программ развития Дальнего Востока России. «Имею в виду, в частности, модернизацию свободного порта Владивосток, технологическое обновление судостроительного завода «Звезда», обустройство и использование Северного морского пути и Транссибирской железнодорожной магистрали», - уточнил президент.

Он добавил, что эти и другие перспективные совместные проекты будут обсуждаться в ходе Восточного экономического форума в сентябре во Владивостоке. Глава государства пригласил на ВЭФ Мун Чжэ Ина.

По словам корейского президента, стороны будут «совместно придавать динамику будущему развитию наших стран через технологическое сотрудничество и инновации». Для этих целей решено построить корейско-российский центр инноваций, а также расширить Корейско-российский центр научно-технического сотрудничества в Москве. «Ожидаю более сильную поддержку обменам и совместному открытию стартапов, среднему и малому бизнесу. Сотрудничество в сфере новой промышленности станет более тесным», - обещал Мун Чжэ Ин.

Он напомнил, как в сентябре прошлого года на ВЭФ предложил навести «девять мостов сотрудничества». «Мы, главы двух стран, вновь подтвердили важность сотрудничества в девяти областях, в частности в сфере железных дорог, электроэнергии, газа, судостроения и портовой инфраструктуры», – сообщил корейский президент. Глава государства ожидает, что план действий по «девяти мостам» с всеобъемлющим и конкретным содержанием будет принят в ближайшие дни и сотрудничество сможет ускориться.

Договоренности закрепили в документах

По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление Российской Федерации и Республики Корея. Как сообщает корреспондент Fishnews, в документе, в частности, говорится, что «стороны, выразив заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере рыболовства и в осуществлении инвестиций в данную отрасль, признали необходимость расширения взаимодействия в области прибрежного промысла, разведения аквакультуры и в других областях».

Также оба государства договорились прилагать усилия «в целях скорейшего начала переговоров о заключении соглашения о свободной торговле услугами и инвестициях между Российской Федерацией и Республикой Корея» и «продолжить обсуждение условий либерализации торговли» между двумя странами.

В части активизации сотрудничества в промышленной сфере, Россия и Корея намерены расширить взаимодействие между предприятиями в частности, в сфере судостроения, а также вопросов строительства и модернизации верфей на территории РФ.

Стороны договорились подготовить план действий по реализации концепции «девяти мостов» (газовая промышленность, железнодорожное сообщение, портовая инфраструктура, электроэнергетика, Северный морской путь, судостроение, создание новых рабочих мест, сельское хозяйство и рыболовство). Планируется разработать в рамках каждого направления конкретные инвестпроекты и контролировать их реализацию.

Кроме того, государства подтвердили взаимный интерес к расширению экономического сотрудничества в российских регионах Дальнего Востока и Сибири с использованием совместных финансовых платформ, а также при широком задействовании возможностей ТОРов и свободного порта Владивосток.

В совместном заявлении также говорится о развитии взаимовыгодного сотрудничества в Арктике, в сфере охраны окружающей среды, биотехнологиях.

В числе документов, подписанных по итогам переговоров – Совместное заявление о целесообразности начала обсуждения проекта соглашения о свободной торговле услугами и инвестициях между Российской Федерацией и Республикой Корея. Подписи под документом поставили министр экономического развития РФ Максим Орешкин и корейский министр торговли, промышленности и энергетики Пэк Ун Гю. Стороны согласились начать необходимые внутригосударственные процедуры, по завершению которых будут запущены переговоры по заключению соответствующего соглашения.

Максим Орешкин подписал и Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития РФ и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея о создании российско-корейской инновационной платформы. С корейской стороны документ заверил подписью министр науки и ИКТ Ё Ёнг Мин.

«Инновационная платформа разработана для содействия ведению предпринимательской деятельности в рамках Промышленной революции 4.0 путем объединения инновационных фундаментальных технологий России с прикладными информационно-коммуникационными технологиями Кореи», - рассказали в Минэкономразвития.

Деятельность платформы будет направлена на содействие проведению совместных исследований и НИОКР в области науки, промышленности и технологий.

Fishnews