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Открытие Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в 2017 г.

На Seafood Expo Russia протестируют закупочные сессии

Международный рыбопромышленный форум и выставка в Санкт-Петербурге зарекомендовали себя как важная площадка для обсуждения отраслевых вопросов и делового общения, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В этом году участников Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий с 13 по 15 сентября примет конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Организаторов мероприятий не смутило даже тесное соседство по датам с Восточным экономическим форумом.

«На ВЭФ основной день, насколько мы знаем, будет 12 сентября, а у рыбопромышленного форума и выставки главные события запланированы на 14 и 15 сентября, поэтому в целом можно успеть. Мы надеемся, что в мероприятиях также примет участие курирующий вице-премьер Алексей Гордеев», – сообщил корреспонденту Fishnews руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Он отметил, что форум и выставка действительно зарекомендовали себя как территория, где можно увидеть достижения рыбной отрасли, посмотреть продукцию, которую производят предприятия рыбопереработки, и пообщаться с профессионалами индустрии.

«Для нас очень важно, что форум международный, и обсуждение, которое идет на его площадках, имеет глобальное значение, потому что всем странам, которые занимаются рыболовством, безусловно, интересен обмен опытом, обмен данными и видением перспектив развития рыболовства в том или ином направлении», – подчеркнул глава Росрыболовства.

По словам Ильи Шестакова, растущий интерес и количество компаний-участников выставки объясняются сразу несколькими факторами. «Частично это вызвано тем, что не так много площадок такого уровня, где одновременно проходят и форум, и выставка. Не будем забывать, и что у нас запущена серьезная программа по инвестиционным квотам, а многие компании, представляющие оборудование или технологии, заинтересованы в том, чтобы донести до российских рыбаков как можно больше информации о себе. Для наших отечественных рыбодобывающих компаний это тоже возможность показать все, чего они достигли с точки зрения выпускаемой продукции перед максимально широкой аудиторией», – считает руководитель рыбного ведомства.

Он напомнил, что в прошлом году деловая программа форума и выставки – конференция и круглые столы – была по-настоящему интересной, наполненной живым динамичным общением. Предприятия рыбной отрасли заинтересованы участвовать в таких дискуссиях, которые в дальнейшем становятся основой для принимаемых решений.

«Помимо плотного наполнения выставки мы добавили еще ряд интересных идей. Мы хотим, чтобы у компаний была возможность не только общаться, но и проводить деловые переговоры. Планируется, чтобы в рамках выставки наши торговые сети провели закупочные сессии, посмотрим на возможность заключения долгосрочных контрактов», – рассказал Илья Шестаков.

Напомним, что организатор Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий – Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер – Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: выставкаросрыболовство
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