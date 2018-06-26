26 июня 2018 года

Предприниматели Камчатки высказываются по вопросам надзора

В Камчатском крае запущены публичные обсуждения контрольно-надзорной деятельности. Первое заседание провела заместитель председателя правительства региона Марина Суббота.

Предприниматели задали вопросы о создании резервных финансовых фондов для опасных производственных объектов и об обязательных контрактах с аварийно-спасательными службами.

Публичные обсуждения – одно из мероприятий, предусмотренных реформой контрольно-надзорной деятельности. Она направлена в первую очередь на снижение административного давления на бизнес, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«Надзорная деятельность исполнительных органов государственной власти Камчатского края уже не первый год рассматривается на круглых столах и рабочих встречах. Правительство субъекта вместе с губернатором края принимает все возможные меры для снижения давления на бизнес. Эта работа прямо сказывается на позиции Камчатки в национальном рейтинге инвестиционного климата», – подчеркнула Марина Суббота.

Накануне глава региона Виктор Илюхин провел заседание организационного штаба по улучшению инвестиционного климата. Губернатор отметил, что при сокращении количества плановых проверок учащаются внеплановые. Он предложил руководителю представительства Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольге Куриловой выступить с инициативой внесения поправок в федеральное законодательство в части передачи на региональный уровень полномочий по регулированию проверок бизнеса. Это связано с тем, что бизнес Камчатки по-прежнему чувствует административное давление и зачастую оно исходит от территориальных отделений федеральных структур, обращают внимание в правительстве края.

Fishnews