26 июня 2018 года

Псковская область выпустила приказы по квотам

Профильный госкомитет Псковской области утвердил перечень заявителей, с которыми заключаются договоры о закреплении доли квоты добычи водных биоресурсов во внутренних водных объектах региона.

Опубликованы приказы госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 21 июня 2018 г. № 546 и № 547. Эти правовые акты утверждают перечни заявителей, с которыми заключаются договоры о закреплении доли квоты во внутренних водных объектах региона для промышленного рыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в приказе № 546 речь идет о пользователях, о которых срок действия договоров истекает до 31 декабря 2018 г., в приказе № 547 – после 31 декабря 2018 г. Предусмотрено закрепление долей квот вылова судака.

Ранее в Северо-Западном теруправлении Росрыболовства рассказали, что в Псковской области на высоком уровне прошел первый этап заявительной кампании по квотам, которая проводится федеральным центром.

Fishnews