Защитница прав человека встретилась с моряками «Норда»
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова решила обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении экипажа судна «Норд».
26 июня в Киеве уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с моряками судна «Норд», задержанными на Украине.
«Татьяна Москалькова поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказано не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают душевные страдания без родных», – рассказали Fishnews в пресс-службе омбудсмена.
По результатам встречи уполномоченный планирует обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их скорейшем возвращении на Родину.
Напомним, что сейнер «Норд», принадлежащий производственному кооперативу «Рыболовецкий колхоз им. Первого мая», украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря в марте.
Fishnews