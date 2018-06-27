27 июня 2018 года

Защитница прав человека встретилась с моряками «Норда»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова решила обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении экипажа судна «Норд».

26 июня в Киеве уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с моряками судна «Норд», задержанными на Украине.

«Татьяна Москалькова поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказано не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают душевные страдания без родных», – рассказали Fishnews в пресс-службе омбудсмена.

По результатам встречи уполномоченный планирует обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их скорейшем возвращении на Родину.

Напомним, что сейнер «Норд», принадлежащий производственному кооперативу «Рыболовецкий колхоз им. Первого мая», украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря в марте.

Fishnews