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Что предлагают аквафермерам на электронной площадке

На интернет-аукционы уже выставили 46 участков для аквакультуры в Приморском крае. Корреспондент Fishnews ознакомился с новой электронной площадкой, где размещена информация о лотах.

Напомним, порядок проведения электронного аукциона по рыбоводным участкам определен постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2018 г. № 185. В частности, предусмотрено, что такие торги проводятся на интернет-площадке. Обмен информацией между участниками, организатором торгов и оператором площадки «осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов». Задаток вносится только путем зачисления на лицевой счет.

В назначенное время оператор обеспечивает доступ участников торгов к закрытой части электронной площадки, где они могут подавать предложения о цене.

Аукционы проводит Росрыболовство на электронной площадке «РТС-тендер». Информация о первых торгах появилась там в начале июня. Пользователи сразу столкнулись с проблемами: нельзя было скачать аукционную документацию и вообще получить какие-либо сведения о лоте, кроме площади участка и времени окончания подачи заявок. Впоследствии эти недочеты были исправлены.

Теперь на площадке уже размещена информация о 46 РВУ. Прокручивая список в режиме предварительного просмотра, можно сразу узнать регион, в котором расположен РВУ (пока это только Приморье), дату окончания приема заявок и начальную цену (она совпадает с размером задатка). По щелчку мышкой на название лота открывается отдельная страница, посвященная конкретному РВУ. В разделе «Дополнительная информация» указаны площадь участка, вид водопользования, периоды выращивания и минимальные объемы изъятия для пастбищной и индустриальной аквакультуры.

Также доступна для скачивания документация. Из нее можно узнать координаты участка, место и даты рассмотрения заявок комиссией, дату и время начала подачи предложений о цене, шаг аукциона, срок, на который заключается договор, и другие важные сведения. Прилагается схема участка, рекомендуемые формы заявки для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, рекомендуемая форма запроса о разъяснении положений документации.

Однако на схемах (используются скриншоты Google Earth) иногда трудно различимы границы участков. Кроме того, на странице об участке и в прилагаемых документах часто различаются площадь РВУ, минимальные ежегодные объемы изъятия.

Насколько удобны электронные аукционы для аквафермеров, станет понятно после торгов, первые должны пройти 17 июля.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураправительстворосрыболовство
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