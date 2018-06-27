27 июня 2018 года

Норвегия озабочена проблемой «призрачного промысла»

Директорат рыболовства Норвегии провел в Баренцевом море работу по сбору брошенных крабовых ловушек. Также были организованы исследования для получения данных о влиянии оставленных орудий промысла на запасы стригуна опилио.

В рамках специальных работ, организованных на арендованном судне, директорат рыболовства Норвегии собрал 8600 крабовых ловушек. Орудия для добычи краба-стригуна опилио, оставшиеся после иностранных судов, подняли со дна анклава Баренцева моря, рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства. Работы проводились для того, чтобы избежать «призрачного промысла» и риска загрязнения моря.

«Объемы уловов в этих ловушках варьировались, но освобождены были многие тысячи крабов», – сообщил старший советник директората рыболовства и начальник рейса Гьермунд Лангедал. Сложно точно определить, сколько особей погибло в результате «призрачного промысла», однако можно говорить о том, что крабы оставались в ловушках длительное время, добавил представитель ведомства.

Отмечено, что Министерство промышленности и рыболовства Норвегии отрегулировало правила промысла краба. Введены в том числе ограничения по количеству ловушек и по продолжительности их нахождения в море. Ответственность за эксплуатацию ловушек возлагается на судно, установившее их в море.

Для того чтобы изучить, как длительное нахождение ловушек в море влияет на состояние ресурсов опилио, норвежский Институт морских исследовании принял участие в специально организованном рейсе.

Такие работы позволяет собрать данные, которые обычно невозможно получить при участии в традиционном промысле, отметил Гьермунд Лангедал. «Эти знания, помимо прочего, могут помочь нам понять многое и о максимальных сроках нахождения таких ловушек в море, и о технических характеристиках «аварийных выходов» – отверстиях в ловушках, дающих крабу возможность уйти из орудия лова», – рассказал старший советник директората рыболовства.

Сделаны первые попытки маркировки каждой ловушки идентификационным чипом, который сканируется при поднятии орудий лова на борт судна. Такая система могла бы дать точную информацию о потерянных ловушках, отметил Гьермунд Лангедал.

Fishnews