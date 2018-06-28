28 июня 2018 года

«Рыбные» вопросы поднимут на ВЭФ

Опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума, который пройдет в столице Приморья с 11 по 13 сентября. Планируется обсудить в том новые вызовы рыбной отрасли и цифровизацию управления в марикультуре.

Ключевая тема ВЭФ-2018 – «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». Обсуждения в рамках деловой программы пройдут по четырем основным направлениям, одно из которых – «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока».

Как сообщили Fishnews организаторы, будут проведены отдельные сессии, посвященные в том числе рыбному хозяйству. Это «Рыбная отрасль: новые вызовы» и «Марикультура: начало цифровизации управления отраслью».

Как и прежде, в программу форума включен формат межстрановых бизнес-диалогов. Представители российского и зарубежных предпринимательских кругов из стран АТР и Европы обсудят практические вопросы сотрудничества.

Fishnews