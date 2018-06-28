28 июня 2018 года

Для защиты рыбы ужесточили законодательство

Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за браконьерство и нелегальный оборот водных биоресурсов и других диких животных. В частности, установлена ответственность за незаконную торговлю «краснокнижными» через СМИ и интернет.

Нелегальная стройка на шельфе грозит сроком

Поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации. Согласно изменениям в часть 1 статьи 253 УК РФ, меняется наказание за незаконное создание, эксплуатацию, использование искусственных островов, установок и сооружений на континентальном шельфе страны, незаконное создание вокруг них или в ИЭЗ зон безопасности, а равно нарушение порядка создания, эксплуатации, охраны и ликвидации искусственных островов, установок или сооружений и средств обеспечения безопасности морского судоходства. За это будет грозить в том числе срок до двух лет лишения свободы.

Браконьеров будут карать строже

Как сообщает корреспондент Fishnews, вносятся изменения и в часть 2 статьи 253 УК РФ. Исследование, поиск, разведка, разработка (в том числе вылов) природных ресурсов континентального шельфа или исключительной экономической зоны РФ без соответствующего разрешения будут наказываться:

– штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 5 лет;

– принудительными работами от 2 до 3 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 5 лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет или без такового;

– лишением свободы на срок от 2 до 3 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 2 до 5 лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет или без такового.

За такое преступление, совершенное с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказание станет еще строже:

- принудительными работами на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет или без такового;

- лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет или без такового.

Также предусмотрен новый вариант наказания за прочий браконьерский вылов (статья 256 УК РФ) – обязательные работы до 480 часов.

Против интернет-торговцев – особые меры

Статья 258.1 дополняется частями 1.1, 2.1 и 3.1. Незаконные приобретение и продажа особо ценных видов ВБР и других животных, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами, их частей и дериватов (производных) с использованием средств массовой информации и интернета будут наказываться:

– принудительными работами на срок до 4 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет или без такового и с ограничением свободы до 2 лет или без такового;

- лишением свободы до 4 лет с теми же суммой штрафа (или без него) и сроком ограничения свободы.

Должностному лицу за совершение аналогичных преступлений с использованием служебного положения будет грозить от 3 до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере от 1 до 3 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

Участники организованной группы за торговлю редкой фауной в сети лишатся свободы на срок от 6 до 9 лет и заплатят штрафы от 1,5 до 3 млн рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период от 3 до 5 лет или без такового, с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности на срок до 7 лет или без такового.

Корреспондирующие изменения вносятся в статьи 31, 150 и 151 УПК РФ - для определения формы предварительного расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных измененными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, их подследственности и подсудности.

Fishnews