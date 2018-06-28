28 июня 2018 года

ФАС готовит изменения по портовым сборам

Правление ФАС России поддержало внесение изменений в правила применения ставок портовых сборов для судов, которые занимаются рыболовством. Например, предусматривается понижающий коэффициент для флота, работающего в районах действия международных договоров.

Изменения в правила применения ставок портовых сборов в морских портах РФ подготовлены по поручению премьер-министра. Дмитрий Медведев по итогам апрельского совещания в Мурманской области поставил ФАС задачу обеспечить утверждение приказа о льготных ставках портовых сборов для рыбопромысловых судов, осуществляющих добычу водных биоресурсов в районах действия международных договоров РФ в и доставку уловов на территорию России для последующей реализации или переработки.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе антимонопольного ведомства, устанавливаются понижающие коэффициенты (0,9) при уплате портовых сборов для российских судов, осуществляющих рыболовство в районах действия международных договоров.

Российские суда, целью которых является доставка уловов в живом, свежем или охлажденном виде для переработки или реализации на территории России, уплачивают портовые сборы по ставкам каботажного плавания с коэффициентом 0,3 (сейчас это правило не распространяется на корабельный сбор).

Российские суда длиной до 35 м, осуществляющие прибрежное рыболовство во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, от уплаты портовых сборов освобождаются: исключение сделано для корабельного сбора в морских портах Невельск, Петропавловск-Камчатский, Поронайск.

Сейчас документ предусматривает, что российские суда, длиной до 35 м, занимающиеся «прибрежкой», освобождаются от уплаты портовых сборов, кроме корабельного.

Fishnews