29 июня 2018 года

Малым судам дали отсрочку по АИС

Минсельхоз утвердил перенос срока, с которого начнет действовать требование об использовании в составе технических средств контроля оборудования АИС для судов валовой вместимостью менее 300 тонн, которые не осуществляют плавание выше 75 градуса северной и южной широты.

Внесены изменения в приказ Минсельхоза «Об утверждении Порядка оснащения судов ТСК и их видов». Поправки предусмотрены приказом министерства от 6 июня 2018 г. № 232, сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее предполагалось, что требование о применении в составе технических средств контроля аппаратуры АИС для судов валовой вместимостью менее 300 тонн, которые не осуществляют плавание в районах Мирового океана выше 75 градуса северной широты и выше 75 градуса южной широты, вступит в силу с 1 июля 2018 г. Теперь этот срок сдвинут на 1 января 2019 г.

Как отмечали в Центре системы мониторинга рыболовства и связи, решение о переносе направлено на снижение экономических рисков для предприятий и оптимизацию взаимодействия Росрыболовства и пограничных органов с судовладельцами.

Fishnews