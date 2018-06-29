29 июня 2018 года

О создании нацпарка в Мурманской области спросят население

В Мурманской области проведут общественные консультации по вопросу преобразования заказника «Варзугский» в национальный парк. Планируется, что такая мера поможет спасти популяцию семги.

В министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области обсудили вопрос создания национального парка «Терский берег» путем преобразования регионального заказника «Варзугский». В рабочем совещании приняли участие глава Терского района Геннадий Попов и руководитель Баренц-отделения WWF России Олег Суткайтис, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Необходимость преобразования заказника обусловлена критической ситуацией с сокращением запасов атлантического лосося в реке Варзуга. Национальный парк – особо охраняемая природная территория федерального значения. Режим функционирования парка позволяет регулировать хозяйственную, в том числе туристическую, деятельность на основе комплексного подхода к сохранению уникальной речной экосистемы.

Участники совещания поддержали идею создания нацпарка при условии учета интересов всех сторон, прежде всего – местного населения. По итогам совещания решено в кратчайшие сроки провести общественные консультации с местными жителями. В случае получения поддержки ходатайство о создании национального парка направят в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Fishnews