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Более 500 сахалинцев провели экологический субботник на пляжах Невельска. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»

«Родные острова» помогли навести чистоту на сахалинском берегу

Более 500 человек провели экологический субботник на пляжах Невельска в Сахалинской области. Организаторами акции «Чистый берег» выступили региональный фонд «Родные острова» и местная администрация.

В этом году субботник проходил в рамках объявленного президентом Года добровольца, каждый участник смог примерить роль эковолонтера. Кроме этого, акцию решили проводить в канун Дня рыбака – любимого праздника прибрежного района.

«Приятно, что это становится хорошей традицией и уже праздником для невельчан и ежегодно все больше людей отзываются на наш призыв, – отметил президент регионального фонда «Родные острова» Александр Кан. – В этом году очень большое количество семей с детьми. Важно, что родители с самого детства прививают любовь к природе. Субботник всем представляется скучным мероприятием. Поэтому наша команда ежегодно работает, чтобы сделать формат «Чистого берега» ярким и интересным.

Пляжи сел Лопатино и Селезнево по традиции считаются самыми любимыми местами отдыха невельчан. Чтобы убрать от мусора 4 км прибрежной зоны, на помощь эковолонтерам пришла тяжелая техника – КамАЗы и экскаваторы. С пляжа вывезли 12 кубометров мусора – 1500 мешков, сообщили Fishnews в пресс-службе «Родных островов».

Сами невельчане понимают, что такая акция району нужна и уже предлагают расширить ее территорию. К примеру, в следующем году включить в зону субботника Ловецкий пляж.

После субботника всех ждал горячий обед: каша, пирожки и чай. А завершилась акция розыгрышем ценных призов и концертом.

Напомним, впервые акция прошла в 2016 г., тогда в ней приняли участие 300 невельчан. В прошлом году количество участников приблизилось к 500, к жителям Невельска присоединились волонтеры из Южно-Сахалинска.

Фонд «Родные острова», учредителями которого выступили рыбохозяйственные компании Сахалинской области, был создан весной 2016 г. Основными направлениями деятельности стали поддержка начинающих и профессиональных спортсменов региона, оказание помощи детям в сложной жизненной ситуации и развитие талантов одаренных детей.

Fishnews


  • Более 500 сахалинцев провели экологический субботник на пляжах Невельска. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Одними из организаторов акции «Чистый берег» выступили «Родные острова». Фото пресс-службы фонда
  • Президент регионального «Родных островов» Александр КАН принял участие в субботнике. Фото пресс-службы фонда
  • С пляжа вывезли 12 кубометров мусора - 1500 мешков. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Более 500 сахалинцев провели экологический субботник на пляжах Невельска. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • В этом году в субботнике приняло участие много семей с детьми. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • После субботника всех ждал горячий обед: каша, пирожки и чай. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Завершилась акция розыгрышем ценных призов и концертом. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
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