02 июля 2018 года

Каспий в ожидании конвенции

Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства о подписании Конвенции о правовом статусе Каспия. Скрепить документ подписями планируется в 2018 г. на V Каспийском саммите, заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава государства Владимир Путин принял предложение правительства о подписании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Соответствующее распоряжение президента было опубликовано 29 июня, сообщает корреспондент Fishnews.

«Считать целесообразным осуществить подписание Конвенции, предусмотренной настоящим распоряжением, на высшем уровне», – говорится в правовом акте.

Проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря Правительство РФ одобрило в конце июня. Документ представлен Министерством иностранных дел России, согласован с заинтересованными федеральными ведомствами и предварительно проработан с остальными странами «каспийской пятерки» – Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменией. Сам текст проекта при этом опубликован не был, однако о деталях сообщили СМИ.

«В одобренном российским правительством проекте конвенции указано, что дно и недра будут разграничены по секторальному принципу, а сама акватория – на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство», – писало РБК.

Работа над текстом конвенции стартовала больше 20 лет назад. В марте глава МИД Сергей Лавров сообщил, что документ с высокой долей вероятности будет подписан в этом году на V Каспийском саммите, который пройдет в Казахстане. В июне СМИ со ссылкой на замминистра иностранных дел Григория Карасина писали, что саммит запланирован на август.

Напомним, что в 2014 г. на IV Каспийском саммите представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, РФ и Туркмении подписали Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря. Документ, в частности, предусматривает сотрудничество по управлению совместными запасами, борьбе с незаконным промыслом, исследованиям, воспроизводству водных биоресурсов.

Fishnews