02 июля 2018 года

Сенаторы вернулись к мониторингу морских районов

Первый зампредседателя Совета Федерации Николай Федоров предложил скорректировать подзаконные акты, которые сейчас не позволяют оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на уловы водных биоресурсов на основании мониторинга районов промысла.

Бумаги и налоги

В Совете Федерации прошло заседание Совета по вопросам АПК и природопользования: рассматривались проблемные вопросы в сфере рыболовства и аквакультуры, требующиеразработки или изменения нормативно-правовых актов. Первый заместитель председателя верхней палаты Николай Федоров напомнил о продолжающемся мониторинге за исполнением федерального закона от 3 июля 2016 г. № 349. Для его реализации до конца года необходимо подготовить и принять более 40 подзаконных актов, но пока вышло только 34 из них.

По словам замминистра сельского хозяйства – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, за последние полгода издано более 25 ведомственных актов, а по представленным Минсельхозом предложениям правительство приняло более десяти постановлений и распоряжений, в том числе по инвестквотам, заявочной кампании по перезаключению договоров и т.д.

Продолжается работа над проектами нормативно-правовых актов по определению мест выгрузки уловов прибрежного рыболовства, увеличению такс для взыскания ущерба от браконьерства, введению перекрестных полномочий для инспекторов рыбоохраны, охотнадзора и леснадзора, решению проблемы «русловых прудов», порядку сдачи в аренду рыбных терминалов в морских портах и т.д. В разработке находится также ряд законопроектов – по ЭПЖ и электронным разрешениям, регулированию рыболовства в районе действия международных договоров, проведению торгов в электронной форме.

Как сообщает корреспондент Fishnews, одним из важнейших документов глава рыбного ведомства назвал поправки в Налоговый кодекс. Он отметил, что удалось найти компромиссное решение и по определению градо- и поселкообразующих предприятий и по льготам для стимулирования доставки продукции на внутренний рынок. Предполагается, что увеличение ставок сбора будет растянуто на два года, начиная с 2020-го, а их размер рассчитываться как 5% от рентабельности конкретного объекта промысла.

«По нашим оценкам, налоговые поступления только за счет ставки сбора должны будут увеличиться где-то в десять раз. В принципе цифра достаточно большая, но с точки зрения того вклада, который отрасль вносила до сих пор, считаем, что она вполне понятная, разумная и, что самое главное, не принесет каких-то серьезных потрясений для отрасли», – заявил Илья Шестаков.

Ветсертификаты выписывать некому

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев указал на проблему, которая «в ближайшее время серьезно повлияет на работу рыбопромышленных предприятий». Необходимость с 1 июля оформлять ВСД не только на продукцию, но и на уловы ВБР, повлечет кратное увеличение документооборота. При этом ветсертификаты в электронном виде нужно получать непосредственно на месте вылова, например, у ставных неводов либо на борту судна после выборки трала. В противном случае предприятиям грозит административная ответственность.

Хотя в законе о ветеринарии предусмотрена возможность оформления ВСД не только ветврачами, но и уполномоченными лицами, система подготовки и аттестации таких специалистов до сих пор полноценно не заработала, подчеркнул руководитель ВАРПЭ. Рыбопромышленников беспокоят и многочисленные технические сбои во ФГИС «Меркурий» и низкий уровень взаимодействия терорганов Россельхознадзора с региональными ветслужбами.

Минсельхоз уже подготовил законопроект, который позволит до 1 июля 2019 г. не наказывать предприятия, допустившие нарушения при оформлении ВСД. «Большая просьба и к совету, и к сенаторам обратить внимание на этот законопроект, поскольку он будет решать очень важную задачу, связанную с непривлечением к административной ответственности громадного количества субъектов хозяйственной деятельности», – отметил Герман Зверев.

Но даже годовая отсрочка не решит проблему в комплексе, считают в рыбацком сообществе. По словам президента ВАРПЭ, ранее предполагалось, что ВСД на уловы будут оформляться на основании мониторинга ветеринарной безопасности районов промысла. На деле же после принятия подзаконных актов оказалось, что перечень оснований для отправки уловов в лабораторию на исследования настолько широк, что возможность выдачи ВСД на основании данных мониторинга практически исключена.

«Мы принципиально поддерживали и были убеждены в том, что ветеринарные сертификаты в рыбном хозяйстве обязательно надо предоставлять на основании мониторинга районов вылова по ветеринарной безопасности, – подтвердил Николай Федоров. – То есть закон скорректирован постановлениями правительства, что незаконно, вообще-то говоря».

Он предложил отразить этот вопрос в решении совета, которое будет направлено в правительство, и рекомендовал подключиться профильному комитету Совета Федерации. «Надо исправлять ситуацию», – резюмировал сенатор.

Илья Шестаков также согласился с необходимостью корректировки соответствующих постановлений правительства, добавив, что эта тема уже обсуждалась с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. «Мы сейчас создаем рабочую группу вместе с рыбаками и Россельхознадзором, которая будет отслеживать и решать все проблемы, которые возникают в процессе перехода. Они, безусловно, будут, потому что система не оптимальная, ее надо дорабатывать. Рабочая группа раз в неделю будет смотреть, какие сложности возникают», – рассказал глава Росрыболовства.

Fishnews