27 июня 2018 года

Электронную ветсертификацию будут обсуждать еженедельно

Росрыболовство решило совместно с Россельхознадзором создать рабочую группу для решения технических вопросов, возникающих у участников рыбной отрасли при использовании системы электронной ветеринарной сертификации.

«Мы провели большую совместную работу по подготовке к переходу на электронную ветеринарную сертификацию. Теперь, после 1 июля, очень важно отрабатывать оперативно все те технические вопросы, которые будут возникать во время использования системы, чтобы в работе предприятий не возникали сбои», – сказал замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на оперативном совещании в федеральном агентстве 27 июня.

Рабочая группа будет собираться в еженедельном режиме, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Планируется, что в состав рабочей группы войдут представители Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) и других отраслевых объединений, в том числе в области аквакультуры и переработки, Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) и других организаций, вовлеченных в процесс. В режиме видеоконференции к обсуждению будут подключаться регионы.

Требование об обязательном оформлении ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде начнет действовать с 1 июля 2018 г. Для электронной ветсертификации (ЭВС) предназначена система «Меркурий». Напомним, что Fishnews проводит опрос, посвященный готовности к переходу на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. Опросник размещен справа от текста новости.

Fishnews