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Марикультурный участок у берегов Приморья

Участки для марикультуры разыграют на ВЭФ

Часть участков под аквакультуру, которые выставляются на электронные торги в Приморье, планируется разыграть на Восточном экономическом форуме. ВЭФ пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября.

Электронные аукционы будут проходить с 3 августа по 13 сентября, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона.

«Площадь 45 участков составляет более 9 тыс. га. В дни ВЭФ электронная площадка будет работать на полную мощность. С 11 по 13 сентября планируется разыграть до 15 лотов», – рассказали в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов.

Все участки расположены в Приморском крае, прибрежные воды которого исторически наиболее благоприятны для марикультуры. Информация о лотах размещена на витрине закупок Федерального агентства по рыболовству.

Напомним, порядок проведения электронного аукциона по рыбоводным участкам определен постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2018 г. № 185. В частности, предусмотрено, что такие торги проводятся на интернет-площадке. Обмен информацией между участниками, организатором торгов и оператором площадки «осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов». Задаток вносится только путем зачисления на лицевой счет.

В назначенное время оператор обеспечивает доступ участников торгов к закрытой части электронной площадки, где они могут подавать предложения о цене.

В краевой администрации отмечают, что проведение аукционов в электронной форме позволит исключить ряд негативных факторов, характерных для очных торгов.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуравладивостокправительство
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