02 июля 2018 года

Комиссия по инвестквотам заработает в новом составе

Правительство пересмотрело состав комиссии по отбору проектов под инвестквоты. Теперь не потребуется участие представителя Федеральной антимонопольной службы.

Напомним, что с 2017 г. стартовала реализация программы квот на инвестиционные цели: власти рассчитывают таким образом стимулировать строительство рыбопромысловых судов и береговых предприятий по рыбопереработке.

Как сообщает корреспондент Fishnews, постановлением от 27 июня 2018 г. № 740 правительство внесло изменения в состав межведомственной комиссии по отбору проектов судов и заводов под инвестквоты, а также в состав профильной рабочей группы. Теперь не потребуется участие представителей Федеральной антимонопольной службы.

Как отмечали ранее в ФАС, такое решение направлено на то, чтобы избежать конфликта интересов.

«ФАС России контролирует реализацию и соблюдение нормативно-правовых актов, регулирующих в том числе сферу рыболовства, и во избежание возможности возникновения конфликта интересов мы сами инициировала свое исключение из состава рабочей группы и комиссии по отбору инвестиционных проектов», – заявил, отвечая на вопрос Fishnews, замруководителя ведомства Рачик Петросян.

Таким образом, в состав комиссии, по законодательству, должно входить по одному представителю от Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Росрыболовства в должности не ниже заместителя министра или заместителя руководителя. Рабочая группа должна включать не менее двух представителей тех же ведомств.

Fishnews