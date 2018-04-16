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Федеральная антимонопольная группа. Фото пресс-службы ФАС

ФАС обеспечивает себе роль независимого арбитра

Федеральная антимонопольная служба выступила за исключение своих представителей из комиссии по отбору инвестпроектов для получения долей квот. Цель - не допустить конфликта интересов, сообщили в ведомстве.

Напомним, что сейчас, согласно законодательству, представители ФАС входят в состав межведомственной комиссии по отбору инвестпроектов и в профильную рабочую группу.

Однако теперь появился проект изменений Положения о закреплении и предоставлении доли квоты добычи на инвестиционные цели (утверждено постановлением Правительства РФ от 29 мая 2017 г. № 648). Предлагается исключить представителей антимонопольной службы из состава комиссии и рабочей группы.

В ФАС отметили, что такое решение направлено на то, чтобы избежать конфликта интересов.

«ФАС России контролирует реализацию и соблюдение нормативно-правовых актов, регулирующих в том числе сферу рыболовства, и во избежание возможности возникновения конфликта интересов мы сами инициировала свое исключение из состава рабочей группы и комиссии по отбору инвестиционных проектов», - заявил, отвечая на вопрос Fishnews, замруководителя ведомства Рачик Петросян.

В рамках первого рассмотрения заявок по инвестквотам в комиссии работали замглавы Росрыболовства Петр Савчук, заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, замглавы Минпромторга Олег Рязанцев, заместитель министра экономического развития Олег Фомичев, а также Рачик Петросян. Возглавил комиссию заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Fishnews

  • Федеральная антимонопольная группа. Фото пресс-службы ФАС
  • Замруководителя ФАС Рачик ПЕТРОСЯН. Фото пресс-службы ведомства
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    НазадМетки: ФАСдальний востокправительстворосрыболовство
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