02 июля 2018 года

Хабаровский край определяется с объемами и сроками на путину

Комиссия по регулированию промысла анадромных в Хабаровском крае установила объемы рекомендованного вылова лососей и гольцов для Северо-Охотоморской подзоны. Также скорректированы сроки путины по районам.

Напомним, что в Северо-Охотоморской подзоне, в границах Хабаровского края, к освоению рекомендовано 4 018 тонн горбуши, 13 563 тонны кеты, 244 тонны нерки, 1 075 тонн кижуча, 1 223 тонны гольцов. Как сообщает корреспондент Fishnews, согласно региональной стратегии промысла тихоокеанских лососей комиссия рассмотрела и одобрила распределение части рекомендованного объема в целях обеспечения традиционного образа жизни коренных народов, а также промышленного, прибрежного рыболовства и организации спортивно-любительской рыбалки.

В целях оперативного регулирования рыболовства по рекомендации Хабаровского филиала ТИНРО осталось нераспределенным в целом на Северо-Охотоморскую подзону не менее 30% рекомендованных объемов лососей и гольцов, а по горбуше в Сахалинском заливе – не менее 50%.

Также комиссия установила сроки открытия путины в подзоне. Так, в Аяно-Майском районе КМНС, промышленники и рыболовы-любители смогут добывать горбушу и гольцов с 10 июля, кету – с 15 июля.

В Охотском районе лов горбуши, гольцов и нерки стартует с 10 июля, кеты – с 15 июля, кижуча – с 1 августа.

В Тугуро-Чумиканском районе горбушу и гольцов можно будет осваивать с 10 июля, кету – с 15 июля.

Раньше всех горбушовая путина стартовала в Сахалинском заливе – с 1 июля; гольцов здесь разрешено добывать с 10 июля, кету – с 15 июля.

Кроме того, скорректированы сроки путины в реке Амур и Амурском лимане. Лов горбуши для всех видов рыболовства открылся в бассейне Амура и северной части лимана 20 июня. Завершится горбушовый промысел на участке Амура от устья реки Амгунь (село Тыр) до устья протоки Ухта (село Богородское) – с 15 июля, на участке от устья Амура до реки Амгунь (село Тыр) – с 1 августа.

Добыча летней кеты на участке от устья Амура до устья Амгуни и в северной части Амурского лимана, начавшаяся 1 июля, продлится до 20 августа.

В южной части лимана горбушу разрешено добывать с 20 июня по 1 августа; лов летней кеты стартовал здесь 1 июля и завершится 20 августа.

Fishnews