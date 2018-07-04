04 июля 2018 года

Свободный порт охватил новые территории

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении свободного порта. Теперь особые меры поддержки бизнеса будут распространяться и на Советско-Гаванский район.

Официально опубликован федеральный закон от 3 июля 2018 г. № 181 «О внесении изменений в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 4 федерального закона «О свободном порте Владивосток».

Как сообщает корреспондент Fishnews, к свободному порту отнесли территорию Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края. Изменения были подготовлены Правительством РФ.

К свободному порту также относится целый ряд муниципальных образований Приморья, Петропавловск-Камчатский городский округ Камчатского края, Ванинский район Хабаровского края, Корсаковский и Углегорский городские округа Сахалинской области, городской округ Певек Чукотского автономного округа.

Fishnews