04 июля 2018 года

Стройка под инвестквоты на Камчатке идет полным ходом

Глава Росрыболовства побывал на месте строительства одного из инвестиционных объектов на Камчатке – берегового рыбоперерабатывающего завода РК им. Ленина. Фабрику, рассчитанную на прием до 1000 тонн минтая в сутки, планируется запустить в 2020 г.

Первая свая в основание будущего завода была забита 18 апреля 2018 г. В настоящее время строительство берегового завода в Петропавловске-Камчатском, на территории Рыболовецкого колхоза им. Ленина в Сероглазке, идет активно. По информации пресс-службы Росрыболовства, с ходом работ заместителя министра сельского хозяйства – руководителя Федерального агентства по рыболовству Илью Шестакова познакомил председатель колхоза Сергей Тарусов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, фабрика в Сероглазке площадью 10 тыс. кв. метров будет рассчитана на прием до 1000 тонн минтая в сутки. Производство будет осуществляться на современном оборудовании от мировых производителей технологий для рыбопереработки. На выходе планируется получать широкий ассортимент готовой продукции – более 150 наименований: рыбное филе, фарш, различные пресервы, консервы, вяленая и копченая рыбопродукция.

«Обновленные холодильные мощности (это будет оборудование элеваторного типа) позволят повысить объемы и сократить время заморозки. Полностью автоматизированный процесс, от подачи продукции в морозильные шкафы до выгрузки ее на хранение на холодильник, не потребует вмешательства людей. Благодаря этому повысится и качество рыбопродукции: она будет иметь более длительный срок хранения, не будет подпрессовываться при заморозке, как сегодня, когда мы закладываем рыбу в блок-формы», – рассказал Fishnews Сергей Тарусов.

Расширятся и возможности хранения: с запуском нового завода нынешняя фабрика в Сероглазке будет переоборудована под холодильник.

На новом предприятии будет создано около 300 новых рабочих мест. Для освоения современного технологического оборудования и обучения работников предприятия РК им. Ленина планирует привлекать иностранных специалистов.

Запустить фабрику рыболовецкий колхоз планирует уже в 2020 г. В планах также строительство второго завода в поселке Октябрьский, который тоже будет призван заменить действующие мощности компании.

Напомним, договор о строительстве объекта инвестиций – берегового завода большой мощности (объект типа «М») – под право осуществлять промысел на Дальнем Востоке Рыболовецкий колхоз им. Ленина подписал 25 мая. Еще ранее, в марте этого года, на полях коллегии Росрыболовства руководитель предприятия подписал первые договоры на инвестквоты под строительство трех среднетоннажных судов. В июне состоялся спуск на воду третьего траулера-сейнера из этой серии.

Fishnews