04 июля 2018 года

Лосось не торопится к рыбакам

Дальневосточные регионы отчитались о вылове 11,3 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Несмотря на задержки в подходе основных объемов рыбы, Росрыболовство рекомендует компаниям готовить дополнительные мощности для приема уловов.

Второе заседание штаба по организации добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке в режиме видеоконференции провел замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. По состоянию на 3 июля добыто 11,3 тыс. тонн красной рыбы. Пользователями Камчатского края освоено 8,3 тыс. тонн, Сахалинской области – около 1 тыс. тонн, Хабаровского края – 1,4 тыс. тонн и Приморья – 630 тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, подходы лососей задерживаются в связи с климатическими условиями, основные объемы рыбы ожидаются через 7-10 дней. Данные, полученные НИС «Профессор Кагановский», которое в ближайшие дни завершает учетную траловую съемку в прикурильских водах, свидетельствуют об общей численности горбуши в 1 млрд экземпляров при массе 1,2 млн тонн. К Сахалину и Курилам, предположительно, должно подойти около 135 млн экземпляров горбуши.

С учетом таких прогнозов Росрыболовство рекомендует пользователям изыскать дополнительные мощности для приема уловов. «В лучшие годы было учтено 600-800 млн экземпляров, миллиарда не было никогда. Сейчас необходимо готовить дополнительные единицы флота, обеспечить дополнительные приемные мощности, подготовить заводы», – заявил Петр Савчук.

Fishnews