Новости
Заседание штаба. Фото пресс-службы Росрыболовства

Лосось не торопится к рыбакам

Дальневосточные регионы отчитались о вылове 11,3 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Несмотря на задержки в подходе основных объемов рыбы, Росрыболовство рекомендует компаниям готовить дополнительные мощности для приема уловов.

Второе заседание штаба по организации добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке в режиме видеоконференции провел замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. По состоянию на 3 июля добыто 11,3 тыс. тонн красной рыбы. Пользователями Камчатского края освоено 8,3 тыс. тонн, Сахалинской области – около 1 тыс. тонн, Хабаровского края – 1,4 тыс. тонн и Приморья – 630 тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, подходы лососей задерживаются в связи с климатическими условиями, основные объемы рыбы ожидаются через 7-10 дней. Данные, полученные НИС «Профессор Кагановский», которое в ближайшие дни завершает учетную траловую съемку в прикурильских водах, свидетельствуют об общей численности горбуши в 1 млрд экземпляров при массе 1,2 млн тонн. К Сахалину и Курилам, предположительно, должно подойти около 135 млн экземпляров горбуши.

С учетом таких прогнозов Росрыболовство рекомендует пользователям изыскать дополнительные мощности для приема уловов. «В лучшие годы было учтено 600-800 млн экземпляров, миллиарда не было никогда. Сейчас необходимо готовить дополнительные единицы флота, обеспечить дополнительные приемные мощности, подготовить заводы», – заявил Петр Савчук.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоклососьросрыболовствосахалин
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна

Александр ПОЗДНЯКОВ

Как готовятся к путине на Амуре

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Выставка хорошо вписалась в рыбную отрасль

Генеральный директор компании «Акватехнологии» Сергей СЛЕПЧЕНКО

Генеральный директор компании «Акватехнологии»

Сергей СЛЕПЧЕНКО

Кому, как не нам, создать во Владивостоке рыбный рынок?

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Программа инвестквот должна сохранять смысл и рациональность

Все интервью

Личное мнение

Максим БЕРГЕЛЯ, председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

К лососевой путине на Амуре подошли с серьезными изменениями

Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

Партнер юридической фирмы «Инмар»

Константин ИВАНЧИН

Конституционный суд на стороне судовладельцев

Все материалы

Крупным планом

С рыбоводного завода на озере Лагунное Южно-Курильский рыбокомбинат отправил в свободное плавание 1,5 млн мальков кеты

От малька до ПРО

С 2008 г. камчатские рыбные компании вложили в развитие и модернизацию своих производств более 25 млрд рублей

Камчатка прибавила в «рыбных» инвестициях

Гребешок, выращенный марикультурным хозяйством

Страхованию в аквакультуре готовят рабочий механизм с господдержкой

Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

Все материалы

События

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.