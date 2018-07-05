05 июля 2018 года

«Родные острова» сделают День рыбака спортивным праздником

В Невельске День рыбака отметят турнирами по пляжному волейболу и пляжной борьбе. Спортивный праздник для местных жителей организует благотворительный фонд «Родные острова», созданный рыбопромышленниками Сахалинской области.

Состязания пройдут 8 июля на пляже села Лопатино. В турнире по пляжной борьбе примут участие более 80 спортсменов из семи районов Сахалинской области, сообщили Fishnews в пресс-службе «Родных островов». Будут определены золотые, серебряные и бронзовые призеры, также планируется вручить грамоты и специальные призы в номинациях «За волю к победе», «За лучшую технику», «Самый юный борец» и «Приз зрительских симпатий». В 2017 г. подобные соревнования прошли впервые и очень понравились участникам и гостям праздника.

В турнире по пляжному волейболу традиционно принимают участие жители Невельска. Они разыграют между собой кубок «Родных островов».

«У истоков фонда стоят невельчане-рыбопромышленники, поэтому мы поддерживаем наш профессиональный праздник – День рыбака, – отметил президент «Родных островов» Александр Кан. – Благодарим ветеранов, которые вложили силу и душу в эту профессию и, конечно же, всегда помогаем в проведении спортивных мероприятий для молодого поколения невельчан».

После соревнований на Лопатинском пляже начнется большая праздничная программа.

Фонд «Родные острова», учредителями которого выступили рыбохозяйственные компании Сахалинской области, был создан весной 2016 г. Основными направлениями деятельности стали поддержка начинающих и профессиональных спортсменов региона, помощь детям в сложной жизненной ситуации и развитие детских талантов.

Fishnews