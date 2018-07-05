05 июля 2018 года

Скупщик икры потрудится на благо общества

В Амурской области осужден житель Благовещенска, перевозивший крупную партию черной икры без разрешительных документов. Наказанием стали 200 часов обязательных работ.

Приговор вынес мировой судья Бурейского районного судебного участка. Житель Благовещенска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение производных особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу).

В суде установлено, что 7 июля 2016 г. на центральном рынке Хабаровска гражданин приобрел у неустановленного лица более 110 кг икры рыб осетровых пород – калуги и амурского осетра. Заплатив за товар свыше 1,2 млн рублей, мужчина повез его в багажнике автомобиля домой в Благовещенск, сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры. На посту ДПС в Бурейском районе сотрудники полиции остановили машину и изъяли деликатес.

По приговору суда конфискованная икра подлежит уничтожению.

Fishnews