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Брошенное судно на побережье Шикотана

Депутаты оценят проект по избавлению от конфискованного флота

Правительство внесло в Госдуму законопроект, призванный решить проблему судов, конфискованных за незаконную добычу водных биоресурсов. Принятие изменений в этой сфере ожидается уже несколько лет.

Правительство предлагает исключить суда, обращенных в собственность государства, а также имущество, образовавшееся в результате их утилизации, из сферы действия закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», сообщает корреспондент Fishnews.

Подготовка прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества либо внесение дополнений в действующий прогнозный план (программу) занимает длительные сроки, Росимущество вынуждено долгое время нести бремя содержания конфискованных судов, с учетом их рыночной стоимости это зачастую экономически нецелесообразно – об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На то, чтобы выполнить все мероприятия в сфере регистрации судов и распоряжения ими, требуется немало времени, расходы федерального бюджета по обеспечению сохранности и содержания судов при этом могут превышать сумму денежных средств, вырученных от реализации такого флота на аукционе.

В пояснительной записке сообщается, что после принятия закона Министерство экономического развития продолжит работу по внесению изменений, которые позволят Росимуществу более эффективно и оперативно распоряжаться обращенными в собственность государства судами.

«Предполагается, что реализация судов будет осуществляться в соответствии с Положением о порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 1041, предусматривающим возможность снижения стоимости имущества в случае его нереализации за определенный период времени. В случае если реализация судна не состоялась, то оно будет направляться на уничтожение, утилизацию», – сказано в сопроводительных материалах к законопроекту.

Также предлагается внести изменения в статью 54 федерального закона о рыболовстве и исключить из нее нормы об орудиях незаконного вылова. «Отношения, регулирующие вопросы конфискации и безвозмездного изъятия орудий незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, являются предметом регулирования других федеральных законов и осуществляются в порядке, установленном иными отраслями законодательства Российской Федерации».

Изменения законодательства, призванные упростить порядок продажи и утилизации конфискованного флота, предлагались еще несколько лет назад. Так, сообщалось об инициативах Минэкономразвития и Росимущества, Законодательного собрания Камчатского края.

О проблеме содержания конфискованных судов говорили и пограничные органы. Как отмечали пограничники, на законодательном уровне важно максимально упростить процедуру реализации или уничтожения такого флота.

По итогам встречи с представителями рыбного хозяйства, состоявшейся в прошлом году на Сахалине, премьер Дмитрий Медведев поручил ведомствам предложить проект нормативно-правового акта, который позволит усовершенствовать вовлечение в хозяйственный оборот или утилизацию конфискованных судов. Задача была поставлена тогда Министерству экономического развития, Минфину, Минвостокразвития, Минюсту и Росимуществу.

Fishnews
НазадМетки: правительствосахалин
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