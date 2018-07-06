06 июля 2018 года

Перезакрепление долей квот – работа продолжается

Росрыболовство опубликовало приказ о пользователях, которые допущены к расчету долей квот добычи в морских водах по Дальневосточному бассейну. Также определен список компаний, за которыми закрепляются доли квот в районах действия международных договоров на Дальнем Востоке.

Федеральное агентство по рыболовству продолжает выпускать правовые акты по закреплению долей квот на новый, теперь уже 15-летний, период. Как сообщает корреспондент Fishnews, на сайте ведомства размещен приказ от 22 июня 2018 г. № 433. Он утверждает перечень заявителей, которые допущены к расчету долей квот вылова в морских водах в Дальневосточном бассейне.

Приказом Росрыболовства от 22 июня 2018 г. № 432 определен перечень заявителей, которым отказано в закреплении доли квоты вылова – также по Дальнему Востоку.

Еще один документ вышел по районам действия международных договоров в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в Дальневосточном бассейне. Это приказ от 22 июня 2018 г. № 434. Он также утверждает список заявителей, с которыми заключаются договоры о закреплении доли квоты во внутренних водных объектах. Росрыболовство отвечает за такое распределение по анадромным и катадромным видам рыб.

Приказы смотрите в прикрепленных файлах.

Fishnews