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Хабаровский край внес изменения по РПУ

В Хабаровском крае скорректировали порядок работы комиссии по формированию рыбопромысловых участков. Предусмотрено, что министерство природных ресурсов региона должно информировать инициаторов создания РПУ о принятых решениях.

Правительство Хабаровского края внесло изменения в порядок деятельности региональной комиссии по определению границ рыбопромысловых участков. Поправки предусмотрены постановлением от 3 июля 2018 г. № 239.

Согласно новому документу, заседания комиссии должны проводиться один раз в квартал в соответствии с ежегодным планом работы, сообщает корреспондент Fishnews.

Теперь предусматривается, что министерство природных ресурсов размещает на своем сайте информацию о месте, дате и времени заседания и поступивших предложениях по определению границ рыбопромысловых участков (не позднее чем за 15 календарных дней до дня встречи комиссии).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола ведомство должно опубликовать его, а также материалы об РПУ и заключения от уполномоченных органов и организаций на своем сайте.

Также министерство природных ресурсов должно письменно информировать юридических и физических лиц, чьи предложения по формированию участков рассматривала комиссия, о принятых решениях. Это должно быть сделано в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола.

Напомним, что по закону с января 2019 г. вместо понятия «рыбопромысловый участок» будет использоваться «рыболовный участок». Он предусмотрен для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод РФ. Исключение – добыча анадромных видов. В этом случае участок будет выделяться во внутренних водах и в территориальном море. Также закон предусматривает выделение участков для традиционного рыболовства КМНС и организации спортивно-любительского лова.

Fishnews
НазадМетки: правительство
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