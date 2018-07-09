09 июля 2018 года

В День рыбака владивостокцы отведали ухи

Сотни горожан собрались 8 июля на Спортивной набережной Владивостока, чтобы отметить День рыбака. Жители и гости города смогли оценить рыбацкие старания, попробовав горячей ухи из кеты.

День рыбака во Владивостоке начался концертом и поздравлениями. Также горожан и гостей города порадовали традиционной рыбацкой ухой. Очередь за праздничной порцией стала формироваться за полчаса до начала самой раздачи и растянулась на десятки метров. Раздавали уху из двух полевых кухонь. Желающие получили к основному блюду кусок настоящего рыбацкого хлеба, сообщает корреспондент Fishnews.

Со сцены, оборудованной напротив городского фонтана, всех собравшихся от имени главы края Андрея Тарасенко поприветствовал вице-губернатор Валентин Дубинин: «Спасибо тем, кто сегодня трудится в рыбной отрасли. Спасибо всем тем, кто отработал и находится на заслуженном отдыхе. Тем, кто сейчас в море, желаю не менее 7 футов под килем и чтобы все суда, которые выходят на рыбную ловлю, всегда возвращались к родным берегам». Краевые власти наградили работников отрасли почетными грамотами и благодарностями. Поздравил рыбаков и заместитель главы администрации Владивостока Сергей Шерстюк. К середине праздника появился долгожданный владыка морей Нептун со своей свитой.

Народные гулянья продолжались до позднего вечера. Как и обещали организаторы праздника, в течение 7 часов проходили выступления местных творческих коллективов и артистов.

Fishnews