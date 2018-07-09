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Сотни горожан собрались на главный рыбацкий праздник

В День рыбака владивостокцы отведали ухи

Сотни горожан собрались 8 июля на Спортивной набережной Владивостока, чтобы отметить День рыбака. Жители и гости города смогли оценить рыбацкие старания, попробовав горячей ухи из кеты.

День рыбака во Владивостоке начался концертом и поздравлениями. Также горожан и гостей города порадовали традиционной рыбацкой ухой. Очередь за праздничной порцией стала формироваться за полчаса до начала самой раздачи и растянулась на десятки метров. Раздавали уху из двух полевых кухонь. Желающие получили к основному блюду кусок настоящего рыбацкого хлеба, сообщает корреспондент Fishnews.

Со сцены, оборудованной напротив городского фонтана, всех собравшихся от имени главы края Андрея Тарасенко поприветствовал вице-губернатор Валентин Дубинин: «Спасибо тем, кто сегодня трудится в рыбной отрасли. Спасибо всем тем, кто отработал и находится на заслуженном отдыхе. Тем, кто сейчас в море, желаю не менее 7 футов под килем и чтобы все суда, которые выходят на рыбную ловлю, всегда возвращались к родным берегам». Краевые власти наградили работников отрасли почетными грамотами и благодарностями. Поздравил рыбаков и заместитель главы администрации Владивостока Сергей Шерстюк. К середине праздника появился долгожданный владыка морей Нептун со своей свитой.

Народные гулянья продолжались до позднего вечера. Как и обещали организаторы праздника, в течение 7 часов проходили выступления местных творческих коллективов и артистов.

Fishnews

  • Сотни горожан собрались на главный рыбацкий праздник
  • Владивостокцы и гости города пришли отметить День рыбака
  • Перед собравшимися выступили местные творческие коллективы
  • Народные гулянья продолжались до позднего вечера
  • Директор департамента рыбного хозяйства Сергей НАСТАВШЕВ и вице-губернатор Валентин ДУБИНИН
  • Изюминкой праздника стала традиционная рыбацкая уха
  • Очередь за праздничной порцией начала формироваться за полчаса до начала самой раздачи и растянулась на десятки метров
  • Народные гулянья продолжались до позднего вечера
  • Народные гулянья продолжались до позднего вечера
  • Взрослые и дети с удовольствием участвовали в конкурсах, играх и викторинах
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