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Международный дальневосточный морской салон пройдет во Владивостоке с 26 по 28 июля. Фото пресс-службы фонда «Росконгресс»

Достижения отечественных верфей представят на Морском салоне

На Международном дальневосточном морском салоне-2018, который пройдет во Владивостоке в конце июля, свою и проекты и разработки продемонстрируют крупнейшие судостроительные компании.

Международный дальневосточный морской салон пройдет с 26 по 28 июля накануне Дня Военно-Морского Флота России и главного военно-морского парада.

МДМС-2018 будет работать по трем ключевым направлениям: «Кораблестроение и судостроение», «Инфраструктура и логистика» и «Регулирование и развитие». Запланированы конференции и панельные дискуссии, презентации участников салона и круглые столы по актуальным вопросам отрасли. Центральным событием МДМС-2018 станет пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий»

На официальном сайте мероприятия опубликован состав участников выставки. На площади более 3 тыс. квадратных метров свои проекты и новейшие разработки продемонстрируют ведущие предприятия сферы судостроения. Среди них АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Восточная верфь», АО «Армалит», АО ВП «ЭРА», ПАО «Дальприбор», АО «КБ «Арсенал», ООО «Современные морские технологии» и многие другие, сообщили Fishnews в пресс-службе оператора салона – фонда «Росконгресс».

«При подготовке Международного дальневосточного морского салона особое внимание уделено составу участников. В конце июля во Владивостоке встретятся представители лидеров судостроительной отрасли. Современная площадка салона на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский обеспечит участникам комфортные условия для презентации своей продукции, установления новых деловых контактов и торгово-промышленных связей, привлечения инвестиций и реализации инновационных проектов. Уверен, работа Международного дальневосточного морского салона станет катализатором для развития морского дела во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул советник президента Антон Кобяков.

Помимо деловой и выставочной программ участников МДМС-2018 и жителей Владивостока ожидает презентация гражданских судов в бухте Золотой Рог.

Организаторы салона – Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) и Министерство по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития). Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

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НазадМетки: владивостоквыставкадальний востоксудостроение
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