09 июля 2018 года

Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина

«Медвежий рай» – так на Камчатке называют озеро Курильское, куда возвращается на нерест уникальная озерновская нерка. Однако известность здешним местам принесла не только рыба, но и сами рыбаки: в устье реки Озерной расположено одно из старейших и самых передовых предприятий России – Озерновский рыбоконсервный завод № 55.

В этом году в июне для Озерновского РКЗ № 55 началась очередная, но такая особенная – юбилейная – лососевая путина. На сегодняшний день это крупный и самостоятельный производственный комплекс с собственным флотом и береговой рыбопереработкой, ремонтной базой, автопарком и лабораторией, электростанцией и котельной, развитой инфраструктурой для постоянных и сезонных работников и даже подсобным фермерским хозяйством.

Наиболее яркие этапы богатой биографии Озерновского рыбоконсервного завода № 55 были сведены на страницах юбилейного издания, подготовленного к 90-летию предприятия: «Родной завод – душа моря на суше». В нее вошли труды писателей-краеведов, историков, но особенно ярко отражают исторический контраст живые рассказы заводчан разных поколений, а также фотографии и записи из архивов предприятия. Он ведется с 1927-1928 гг. – с момента основания Акционерного камчатского общества, перед которым была поставлена задача развивать в регионе рыбоконсервное производство.

С 2000-х началась новая эпоха Озерновского РКЗ № 55. После его продажи в 2001 г. Преображенской базе тралового флота совет директоров ПБТФ назначил генеральным директором камчатского предприятия Сергея Барабанова, который возглавляет завод и сегодня.

Бурю 1990-х Озерновский РКЗ преодолел с потерями: состояние материальной базы на тот момент было ужасным, социалка заброшена. Но, как рассказал журналу «Fishnews – Новости рыболовства» Сергей Барабанов, был у предприятия и большой плюс, который оказался решающим в таких условиях, – это хороший коллектив: работало много ценных специалистов, кадры были скомплектованы очень качественно.

Генеральный директор представил план реконструкции, который касался не отдельных участков производства, а всего предприятия в целом. В последующие годы на Озерновском РКЗ № 55 наследие советских времен было вытеснено новыми зданиями, машинами, оборудованием. Первым делом был обновлен (а к настоящему моменту дополнительно усовершенствован) икорный цех. То же относится и к жиромучному цеху. Параллельно с непрерывным обновлением завода, выпуском новой продукции проводилось восстановление и социальной сферы предприятия и поселка Озерновский.

Стабильность и возможность планировать на перспективу в 2008 г. принесли конкурсы по закреплению на 20 лет лососевых рыбопромысловых участков. Началась масштабная реконструкция всего предприятия, которая продолжается по сей день.

Как и на всех рыбацких береговых производствах Дальнего Востока, пик трудовой активности на Озерновском РКЗ № 55 приходится на месяцы лососевой путины. Помимо Озерной есть у предприятия рыболовные участки и на северных реках Кошегочек и Голыгина. Обеспечивает работу ставных неводов и доставку уловов на береговое производство семь МРСок: «трудяги, добытчики» – так здесь по-доброму называют эти суда, которые составляют основу флота и опору компании. Однако большое предприятие требует загрузки круглый год. Обеспечить береговой завод сырьем, а в урожайные годы и дополнительным перерабатывающими мощностями позволяет среднетоннажный флот – это средний рыбопромысловый траулер «Герои Даманского» и ЯМС «Демократ Леонов». Основной объект промысла для траулера – минтай, для ярусолова – это треска, палтус.

Флот Озерновского РКЗ не только ловит рыбу, но и отгружает продукцию – для этого у предприятия есть свои плашкоуты, буксиры.

Упорство и труд озерновцев за десятилетия доказали, что даже на краю земли можно отстроить современное производство и добиться признания на мировом рынке. Но останавливаться на достигнутом Озерновский РКЗ № 55 не намерен. В планах – освоение более глубокой переработки продукции, запуск филейного цеха, производство стейков, балыка, копченой и вяленой лососины в вакуумной упаковке. Сложнее пока обстоят дела с реализацией планов по возобновлению консервного производства: современная экономика, помноженная на условия Озерновского региона, пока категорически против. Но и эта идея значится в планах предприятия на перспективу.

Конечный результат руководство Озерновского РКЗ № 55 видит в создании комплексного берегового рыбоперерабатывающего предприятия замкнутого цикла, которое будет стабильно выпускать продукцию на внутренний и внешний рынок неизменно превосходного качества.

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