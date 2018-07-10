10 июля 2018 года

Результаты аукциона на понижение отразили в протоколе

Росрыболовство опубликовало протокол аукциона на понижение по береговым предприятиям, под строительство которых компании получают доли квот вылова.

Аукцион, предполагающий снижение долей квот на инвестиционные цели, проводился 26 июня в Москве. Напомним, что такая процедура предусмотрена, чтобы уложиться в объемы инвестиционных квот, предусмотренные законодательством.

На Северном бассейне инвесторы могут претендовать на доли квот вылова трески и пикши. Аукцион на понижение был организован по объектам инвестиций типов П, Р и С – это береговые заводы большой, средней и малой мощности соотвественно, сообщает корреспондент Fishnews.

Как следует из протокола, непосредственно перед началом торгов было зарегистрировано 12 участников, однако в процессе проведения аукцион покинули компании «РПК «Гавань», «Кольский рыбзавод», «Архангельский траловый флот». Доли квот были распределены между «МурманСиФуд», «Рыботорговая сеть», «Группа «Баренц», «РК «Полярное море+», Архангельский опытный водорослевый комбинат, «Парк», «Русская Треска» и «Мурманстрой». Один участник не явился на аукцион, сообщили ранее в пресс-службе Росрыболовства. Как следует из протокола, эта была компания «Арктикфлот».

Протокол смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews