11 июля 2018 года

Дальневосточники отправились в поход за иваси

Рыбаки в этом году раньше приступили к добыче сардины-иваси и скумбрии в северо-западной части Тихого океана. Общий вылов уже составил почти 2 тыс. тонн, еще 2,15 тыс. тонн освоено на промысле сайры.

К 10 июля российские предприятия добыли более 4 тыс. тонн сайры, скумбрии и сардины-иваси, что в три с лишним раза выше показателей на аналогичную дату прошлого года. По информации, прозвучавшей на заседании штаба пелагической путины, вылов скумбрии составил 389 тонн, сардины – 1,53 тыс. тонн. Для сравнения: в прошлом году в первой декаде июля промысел этих видов еще не начинался. Вылов сайры достиг 2,15 тыс. тонн, что почти вдвое больше, чем год назад.

Добычу скумбрии и сардины-иваси сейчас ведут четыре судна, оснащенные тралами, в районе южнее Малой Курильской гряды. Суточные уловы скумбрии составляют от 1 до 131 тонны на судно, в среднем – 23 тонны, иваси – от 3 до 268 тонн, в среднем – 79 тонн на судосутки. По словам директора ТИНРО-Центра Алексея Байталюка, более ранние подходы сардины и скумбрии обусловлены повышением температуры в СЗТО в пределах российских вод.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, пока в уловах сардина-иваси попадается гораздо чаще скумбрии. Такая ситуация, по прогнозам ученых, может сохраниться до конца лета, а в сентябре доля скумбрии в уловах значительно вырастет. По предварительной оценке, полученной в ходе съемки НИС «Профессор Леванидов», биомасса сардины составляет 700 тыс. тонн, скумбрии – 1,93 млн тонн. При этом учтенная рыба – только часть общего запаса, которая мигрировала в ИЭЗ России в июне.

Добыча тихоокеанской сайры в традиционном районе у южных Курильских островов еще не началась. Промысел ведется в зоне смешения субтропических и субарктических вод более чем в 200 миль от границы экономзоны РФ. Российский флот, как и в прошлом году, представлен тремя сахалинскими судами и одним приморским.

Кроме отечественных рыбаков в этом районе работает не менее 50 иностранных судов – японских, корейских, тайваньских и китайских. Десять японских сайроловов сдают улов на плавбазу «Всеволод Сибирцев»: эта рыба после глубокой переработки поставляется на российский рынок. Плавбаза уже приняла 8,2 тыс. тонн – на 10% больше, чем в прошлом году. Обстановка на промысле хорошая. Суточные уловы судов в некоторые дни достигали 20 тонн сайры, но в основном находятся в пределах 6-10 тонн.

В ходе заседания замруководителя Росрыболовства Петр Савчук рекомендовал начальникам теруправлений более тесно взаимодействовать с рыбопромышленниками: стоит задача нарастить число отечественных судов в Южно-Курильской экспедиции.

«Срочно собирайте совещания с рыбаками, подключайте субъекты. Необходимо пополнить флот и выбрать ресурс. Еще три-четыре недели в районе 30-50 миль от Шикотана будет устойчивый лов, затем нужен будет новый поиск скоплений. Нельзя упускать момент», – подчеркнул замглавы рыбного ведомства. Он поручил представить по итогам совещаний списки судов, планирующих выйти на промысел.

Fishnews