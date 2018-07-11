11 июля 2018 года

На Сахалине вступят в силу ограничения по ставным неводам

Минсельхоз выпустил приказ об ограничении длины центрального крыла ставного невода в прибрежных водах Сахалинской области. Документ вступит в силу 21 июля.

Официально опубликован приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 14 июня 2018 г. № 237, устанавливающий ограничение на лососевую путину в Сахалинской области. Запрещена добыча тихоокеанских лососей в территориальном море и внутренних морских водах Северо- и Южно-Курильской зон, Восточно- и Западно-Сахалинской подзон, а также Камчатско-Курильской и Северо-Охотоморской подзон в границах островного региона с применением ставных неводов с длиной центрального крыла невода, устанавливаемого вглубь моря или залива, более 1500 м.

Требование предусмотрено на 2018 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним также, что с 1 июля вступили в силу изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. В том числе предусмотрены новые меры регулирования для промысла лососей в Сахалинской области.

Fishnews