12 июля 2018 года

Браконьеров из Комсомольска-на-Амуре ждет колония-поселение

Ленинский райсуд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор организатору и шести членам группы, занимавшейся браконьерским ловом кеты. Их приговорили к различным срокам лишения свободы. Удовлетворен иск прокурора о возмещении ущерба в 2,7 млн рублей.

Браконьеров признали виновными в преступлении по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства, на миграционных путях к местам нереста, с причинением особо крупного ущерба).

Суд установил, что в 2016 г. житель Комсомольска-на-Амуре организовал преступную группу из шестерых близких знакомых. Также он приобрел холодильное оборудование, лодки и снасти, обустроил цех по переработке рыбы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, в сентябре-октябре 2016 г. браконьеры добыли более 4,7 тыс. экземпляров осенней кеты. Ущерб превысил 2,7 млн рублей.

Суд приговорил организатора к 3 годам 4 месяцам лишения свободы, остальные участники осуждены на сроки от 2 лет 8 месяцев до 2 лет 10 месяцев. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении. В доход государства конфискован катер «Амур» с мотором. Кроме того, с подсудимых будет взыскан ущерб.

Fishnews