13 июля 2018 года

Россия и Япония обсудили сотрудничество в пограничной сфере

Сахалинские пограничники встретились с представителями Департамента рыбного и лесного хозяйства губернаторства Хоккайдо. Стороны обсудили регулирование легального японского промысла в российских водах, а также меры по борьбе с браконьерством.

Встреча сотрудников Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области с представителями Департамента рыбного и лесного хозяйства губернаторства Хоккайдо прошла на борту японского инспекторского судна «Хокуо-Мару» в проливе Лаперуза, сообщили Fishnews в пресс-службе пограничного ведомства.

Обсуждались, в частности, вопросы правового регулирования промысла сайры и морской капусты японскими судами по межправительственным соглашениям в зоне ответственности погрануправления. Участники пришли к мнению, что совместными усилиями им удается повышать уровень правосознания японских рыбаков. Стороны также согласились с эффективностью совместных мер по противодействию ННН-промыслу. В сообщении пограничного управления отмечено, что такие шаги уже приводили к задержанию судов, которые были задействованы в незаконном промысле краба в ИЭЗ Японии и пытались укрыться в российских водах.

Fishnews