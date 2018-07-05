05 июля 2018 года

Квотные инициативы ФАС обсудят в РСПП

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре рассмотрит предложения ФАС по изменению принципов распределения квот вылова. Провести такое обсуждение поручил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Напомним, что руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев России выступил с критикой состояния дел в рыбной отрасли. По мнению главы ФАС, действующий принцип распределения квот не стимулирует рыбопромышленников к повышению производительности и конкурентоспособности бизнеса, а также к инвестированию средств в отрасль.

«Рыбохозяйственный комплекс нуждается в поэтапном переходе к открытым конкурентным процедурам распределения квот – в проведении публичных и прозрачных процедур торгов на добычу ВБР в форме электронного аукциона», – заявил глава антимонопольного ведомства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, расширенное заседание Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре запланировано на 17 июля. На заседание будут приглашены представители руководства ФАС России.

Fishnews