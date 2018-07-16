16 июля 2018 года

Страны договорились об основных условиях промысла в Северной Пацифике

Итоги четвертой сессии Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО, NPFC) подвели в ТИНРО-Центре. Сессия, а также заседания комитетов комиссии проходили с 28 июня по 5 июля 2018 г. в Токио (Япония).

В мероприятиях участвовали делегации восьми членов СТО: России, Республики Корея, Китая, Японии, Канады, США, Вануату и Тайваня, а также наблюдатели из Евросоюза и неправительственных организаций. Делегацию России, в которую входили представители Росрыболовства, ТИНРО-Центра, ВНИРО и контрольно-надзорных органов, возглавлял директор Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Алексей Байталюк.

В связи с активизацией добычи пелагических объектов в открытом море ведется активная подготовка мер регулирования промысла, рассказали Fishnews в пресс-службе института. В рамках Комитета по контролю рассмотрены результаты деятельности рабочих групп по регистрации судов для осуществления рыболовства, по отработке системы мониторинга судов, а также вопросы инспектирования флота, ведущего промысел в конвенционном районе СТО. Значительная концентрация промыслового флота, включая суда, ведущие ННН-промысел, отмечена в открытом море непосредственно у границ национальных вод России и Японии. В результате деятельности инспекторов в 2017 г. определен список из 23 судов, осуществлявших ННН-промысел в конвенционном районе. В 2018 г. в этот перечень было добавлено еще 4 судна. Принимаемые комиссией меры направлены на пресечение ННН-промысла и обеспечение ответственного рыболовства в конвенционном районе.

В ходе четвертой сессии СТО особое внимание сторонами-участницами было уделено выработке согласованных мер регулирования промысла в отношении донных видов рыб, таких как кабан-рыба, а также пелагических видов, таких как сайра и скумбрия. Российской делегации удалось добиться выгодных условий осуществления промысла отечественными рыбаками в конвенционном районе СТО.

Для донных видов рыб были приняты меры регулирования, согласно которым отечественные рыбаки имеют право осуществлять промысел кабан-рыбы и берикса на подводных поднятиях в конвенционном районе в связи с тем, что у России имеется богатый исторический опыт по добыче этих объектов. Для других стран осуществляющих в настоящее время донный промысел в открытом море, таких как Япония и Республика Корея, установлены ограничения по вылову донных видов рыб.

В отношении пелагических ресурсов, таких как сайра и скумбрия, испытывающих значительное промысловое воздействие, стороны согласились принять меры по ограничению промысловых усилий. При этом Россия и Япония как страны, прибрежные по отношению к запасам и имеющие исторический промысел, получили для себя более выгодные условия. Им рекомендовано воздержаться от резкого увеличения промысловых усилий (числа судов), в то время как члены СТО, ведущие океанический промысел (Китай, Вануату и Тайвань), должны полностью воздержаться от увеличения числа судов на промысле.

Россия и Япония как страны, прибрежные по отношению к запасам пелагических рыб, выразили озабоченность в связи с падением уловов и запасов тихоокеанской сайры, а также с большим числом судов на промысле сайры в конвенционном районе на границе с национальными водами. Участниками совещания были согласованы меры, согласно которым членам комиссии рекомендовано воздержаться от промысла в районах обитания молоди сайры. Также для предотвращения выбросов весь улов необходимо будет оставлять на борту.

С целью ограничения промыслового пресса со стороны новых членов Комиссии во всех мерах регулирования промысла донных и пелагических видов были также прописаны условия для тех членов, которые не имеют документированного исторического промысла. В этом случае члены Комиссии должны действовать в соответствии со статьями конвенции, согласно которым перед тем, как начать осуществление промысла, необходимо выполнить ряд условий, например, провести оценку его возможного воздействия на долгосрочную устойчивость ресурсов и обеспечить такую устойчивость.

Принятие данной меры особенно актуально, так как Конвенция открыта для подписания, и в настоящее время имеются желающие вступить в данную Конвенцию. Такое желание, например, выразил в этом году Евросоюз, который направил представительную делегацию на заседание СТО. Члены Комиссии ознакомились с заявлением представителей Евросоюза и рекомендовали на следующем заседании СТО в 2019 г. представить подробную информацию в соответствии с процедурными правилами СТО, включая детальный план по осуществлению промысла в Конвенционном районе с указанием судов и объектов промысла.

Fishnews