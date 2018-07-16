16 июля 2018 года

Европейский промысел в водах Марокко под угрозой

Королевство Марокко потребовало от рыбацких судов Евросоюза срочно покинуть свои воды. За пролонгацию истекшего договора о промысле марокканские власти требуют от европейцев удвоить цену.

Договор истек 14 июля, и власти африканской страны приказали 70 европейским судам, все еще находящимся в марокканских водах, покинуть их до полуночи. В случае неповиновения европейцам пригрозили санкциями. Таким способом королевство демонстрирует твердость своей позиции.

В то же время, отмечает портал Morocco World News со ссылкой на источники в правительстве этой страны, обновление соглашения весьма вероятно в ближайшее время: переговоры между сторонами не прекращались. Вопрос лишь в том, кто первый уступит.

По условиям истекшего договора власти Марокко позволяли 126 европейским судам вести промысел в своей экономзоне в обмен на компенсацию в размере 400 млн дирхам (примерно 2,6 млрд рублей). Однако сейчас королевство требует от Брюсселя удвоить цену.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в этом споре есть еще одна сторона – частично признанная Сахарская Арабская Демократическая Республика (Западная Сахара), которая считает свою территорию оккупированной Марокко и настаивает на праве вести самостоятельные переговоры с европейцами о промысле в своих водах. В феврале текущего года Суд Европейского союза постановил, что территориальные воды Западной Сахары не являются частью марокканской зоны рыболовства. Марокко расценило это решение как атаку на государственный суверенитет.

Fishnews