16 июля 2018 года

Первые обращения по ветсертификации: в поисках блок-схем

Рыбопромышленники сообщили о том, что обещанных блок-схем, описывающих процессы электронной ветсертификации, на сайте Росрыболовства и Россельхознадзора так и не появилось.

Первые письма пришли на адрес evs-fish@mail.ru, который редакция создала для отслеживания ситуации с электронной ветеринарной сертификацией.

Уже не раз обсуждалось создание блок-схем, наглядно показывающих процесс оформления для рыбопромышленников. Решение о подготовке таких описаний было принято по итогам заседания Дальневосточного научно-промыслового совета, проходившего в июне. Поручение давалось и до этого.

Однако, как сообщила обратившаяся в Fishnews рыбопромышленная компания, на сайте Россельхознадзора и Росрыболовства информации, блок-схем описывающие процесс оформления ветеринарно-сопроводительных документов для рыбопромышленников, нет, поручения не выполнены. Рыбаки просят разобраться в ситуации.

Fishnews