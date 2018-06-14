14 июня 2018 года

Ветеринарная сертификация: вопросов остается масса

Система для электронного оформления ветеринарно-сопроводительных документов несовершенна – видимо, часть вопросов придется решать в ручном режиме, признают власти.

Всего полмесяца осталось до перехода на обязательную электронную ветеринарную сертификацию. Планы о переносе сроков пока официально так и не озвучены. Чтобы ответить на вопросы рыбопромышленников, на Дальний Восток прилетел замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. 14 июня он принял участие в заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, сообщает корреспондент Fishnews.

В работе с рыбаками, по словам замглавы Россельхознадзора, долго были «бунтовские настроения», но потом «взаимодействие наладилось». Сейчас удалось более-менее заточить ФГИС «Меркурий» под потребности рыбной отрасли, считает Николай Власов.

В то же время сами власти признают, что система несовершенна. «С ней можно, конечно, работать, но где-то будут неудобства, причем часть неудобств можно увидеть сейчас, часть мы увидим только тогда, когда перейдем к работе», – отметил представитель ведомства. Он заверил, что федеральная служба открыта к взаимодействию и будет улучшать систему.

Дальнейшее общение показало, что вопросов остается масса. Многие проблемы поднимаются из совещания в совещание. Сохраняются вопросы по организации работы маломерного флота и береговому промыслу. Не снята проблема с транспортными судами для перевозки рыбы. В Минтранс направлены рекомендации, чтобы транспортники входили в отраслевую систему мониторинга, рассказал заместитель руководителя Росрыболовства, председатель ДВНПС Петр Савчук. Он также отметил, что с системой в сфере ветеринарии будет сопряжен электронный промысловый журнал.

Замруководителя Россельхознадзора прокомментировал вопрос с оформлением ВСД на рыбу, которая доставляется с рыбопромыслового участка на береговой завод той же компании, что осуществляет добычу. В этом случае ветеринарный сертификат не требуется, сказал Николай Власов. Правда, участники совещания считают, что здесь необходимы дополнительные разъяснения, чтобы избежать расхождения в толкованиях.

Одна из проблемных тем – ветеринарно-санитарная экспертиза. Об этом говорят и в самом Россельхознадзоре. Как и на предыдущих встречах, был поднят вопрос о том, чтобы проводить ВСЭ могли не только представители ветеринарного ведомства, но и уполномоченные лица компаний. Здесь потребуются изменения законодательства, заявил Николай Власов.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов предложил исключить уловы водных биоресурсов из перечня объектов, на которые необходимы ветеринарно-сопроводительные документы и которые должны проходить ВСЭ. Систему оценки безопасности уловов надо развивать, признал заместитель руководителя Россельхознадзора. «Она у нас не приспособлена для морского промысла – это совершенно очевидно», – заявил Николай Власов.

Нужны списки населенных пунктов, где нет выхода в интернет, – в таких местах закон допускает выписку ветеринарно-сопроводительных документов на бумажных носителях после 1 июля.

Выступили на совещании и представители аквакультуры. Система «Меркурий» не учитывает специфику этой отрасли, обратил внимание заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман Витязев. Объединение предложило отдельно обсудить эту ситуацию. Можно было бы на примере конкретного пользователя пройти все шаги во ФГИС, отметил зампред союза. «Меркурий» действительно не заточен под аквакультуру, согласился представитель Россельхознадзора. Предложение об отдельном обсуждении он поддержал.

По итогам совещания решено было подготовить блок-схемы, описывающие процесс оформления для рыбопромышленников, а также провести в ближайшее время еще одну встречу.

Fishnews