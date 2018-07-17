17 июля 2018 года

Рыбоводы Ямала создают базы для сбора икры

В Ямало-Ненецком автономном округе появятся две сезонные базы по производству посадочного материала сиговых рыб. Одна будет расположена на реке Собь в Приуралье, вторая – в Красноселькупском районе на реке Худосей.

Обустройство базы на реке Собь, в том числе установку садковых линий, взял на себя Собский рыбоводный завод. Базой на реке Худосей займется компания «Алькор», сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО. При этом икра сиговых (муксуна и чира) будет предназначена не только для обеспечения потребностей этих предприятий, но и для продажи другим рыбоводным хозяйствам Ямала.

Специалисты Собского завода уже заготовили четыре специальных контейнера – под «жилье» для рыбы и решение других рыбоводно-технических задач. Работа базы будет носить сезонный характер – с сентября по ноябрь. В сентябре-октябре будет осуществляться лов и сортировка рыбы (дикого производителя), затем последует процесс передержки рыбы в более холодной воде (при падении температуры происходит процесс отдачи половых продуктов) и выпуск живых производителей обратно в водоем. В ноябре база будет законсервирована до следующего сезона.

Fishnews